EC BOXİNG Fransa’ya çıkarma yapıyor

Dünya devleri arasında bulunan Türk boks kulübü EC BOXİNG, 27 Kasım Cuma akşamı Fransa’daki dev kapışmaya hazırlanıyor. Gecede kulüp adına ringe Volkan Gökçek, Christian Hammer ve Viktor Faust çıkacak.
Bülent Başer: "Her şey yolunda"
Kulübün başantrenörü Bülent Başer, boks gecesine hazır olduklarını vurgulayarak, "Sporcularımın moral ve motivasyonları çok iyi. Şu pandemi de olmasaydı daha rahat hareket edebilecektik ancak yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sakatlığımız yok ve bu zorlu karşılaşmalardan alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim" şeklinde konuştu.Basın Danışmanı Vedat Alyaz da kulübün dünya şampiyonu Alman boksör Sebastian Formella’nın İngiltere’de ringe çıktığını dile getirerek, "Geçtiğimiz cumartesi, İngiltere Wembley Arena’da karşılaştığı Connor Benn’e karşı başa baş mücadele verirken, küçük bir farkla karşılaşmayı kaybetti. Fransa’da ringe çıkacak EC BOXİNG boksörleri arasında Volkan Gökçek, Christian Hammer ve Viktor Faust’ta yer alıyor" ifadelerini kullandı.