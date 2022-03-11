Eczacıbaşı Dynavit, Ankara’dan galibiyet ile döndü

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta’ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşılaştığı Mert Grup Sigorta’yu 3-0 yendi. Maç sonrası görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, "Mert Grup Sigorta çok mücadeleci bir takım. Setlerin başa baş geçeceğini biliyorduk. Kurdukları hücum organizasyonuna karşı iyi önlem aldığımızı düşünüyorum. Önemli olan deplasmanda galip gelmekti, bunu başardığımız için mutluyuz. Önümüzde oynayacağımız CEV Kupası Final 1. maçımız var. Bir an önce evimize dönüp çalışmalara başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı’nda Kaptan Tijana Boskovic, 18 sayıyla takımının en skoreri ismi olurken, turuncu-beyazlılar takım olarak toplam 12 blok sayısı kaydetti.

Maç öncesinde, Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanlarından Simge Aköz, Mert Grup Sigorta takım kaptanı İkbal Merve Albayrak’a misafirperverlikleri ve güzel karşılamalarından ötürü çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Salon: Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer

Mert Grup Sigorta: Cansu, Paskova, Özge Nur, Lopez, Ayça, İkbal Merve, Alara (L), Merve (L), Seda, Melek Erpin, Merve

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Elif, Adams, Gözde, Fatma, Zeynep (L), Merve

Setler: 0-3 (23-25, 11-25, 16-25)

Süre: 74 dakika (28, 23, 23)