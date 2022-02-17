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Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek

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Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında yarın saat 17.00’de evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek
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Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında yarın saat 17.00’de evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın saat 17.00’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Sezonun birinci devresinde oynanan mücadele 3-1’lık skor ile Eczacıbaşı üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Ligde lider durumda bulunan turuncu-beyazlılarda, karşılaşma öncesi görüşlerini paylaşan oyunculardan Gözde Yılmaz, "Galibiyetle döndüğümüz PTT deplasmanımızın ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor maçımız için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak, seyircimizin önünde takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

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