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Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik’i konuk ediyor

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Calcit Kamnik’i İstanbul’da konuk edecek. Slovenya’daki karşılaşmayı set vermeden kazanan turuncu-beyazlılara, tur için iki set yeterli olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik’i konuk ediyor
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Calcit Kamnik’i İstanbul’da konuk edecek. Slovenya’daki karşılaşmayı set vermeden kazanan turuncu-beyazlılara, tur için iki set yeterli olacak.

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CEV Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 16 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda Calcit Kamnik ile karşılaşıyor. Maç öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı’nın genç liberosu Zeynep Palabıyık, "A Takım’a çıktığım ilk sezonda hedeflerimize ulaşmak için takımımla birlikte yoğun antrenmanlar yapıyorum. CEV Kupası’nda kayıp vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu maç aynı zamanda bizim için senenin son maçı olacak. Güzel bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

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