Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.