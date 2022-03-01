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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı finalinde 3-0’ın rövanşında sahasında mücadele ettiği CSM Volei Alba Blaj karşısında setlerde 2-0 öne geçerek finale kalmayı garantiledi.

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