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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası’nda finalde

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası’nda finalde
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, CSM Volei Alba Blaj’ı ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-0’lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, sahasında da rakibini 3-0’la geçerek finale kaldı.

Eczacıbaşı, finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci

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CSM Volei Alba Blaj: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas

Setler: 25-15, 25-18, 25-19

Süre: 19’, 22’, 25 (66 dakika)

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