banner4556

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

banner4664

CEV Kupası yarı final karşılaşmasında, Romanya’nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla oynayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı
banner4583

CEV Kupası yarı final karşılaşmasında, Romanya’nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla oynayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması 1 Mart Salı günü, saat 18.00’de, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: Sala Sporturilor

Hakemler: Wouter Debaar (NED), Maouro Carlo Goitre (ITA)

Alba Blaj: Strantzalı, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L), Roman, Miclaus, Axinte, Artin)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Gözde, Elif, Merve, Fatma)

Setler: 0-3 (21-25, 22-25,19-25)

banner4336

Süre: 80 dakika (26,27,27)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı
Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666