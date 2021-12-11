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Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

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Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı
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Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.

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Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Gözde, Adams, Merve, Fatma

Bolu Belediyespor: Çağla, İdil, Ceren Havlickova, Calderon, Kharchenko, Dilara (L), Özlem, Dilara Yergün, Burcu, Ece, Irmak

Setler: 25-7, 25-16, 25-16

Süre: 67 dakika (19, 24, 24)

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