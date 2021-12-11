Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı

Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Göymen
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Gözde, Adams, Merve, Fatma
Bolu Belediyespor: Çağla, İdil, Ceren Havlickova, Calderon, Kharchenko, Dilara (L), Özlem, Dilara Yergün, Burcu, Ece, Irmak
Setler: 25-7, 25-16, 25-16
Süre: 67 dakika (19, 24, 24)