Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’e konuk olacak.

CEV Kupası finali birinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart’ı evinde 3-1 yenerek final turunda avantajı kapan Eczacıbaşı Dynavit, ligde sarı-lacivertli takımla oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beyza Arıcı: "Fenerbahçe mücadeleci ve güçlü smaçörlere sahip"

’CEV Kupası Final karşılaşmamızın ardından bizi tekrardan zorlu bir maç bekliyor’ diyen tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı, "Fenerbahçe mücadeleci ve güçlü smaçörlere sahip bir rakip. İki takım da birbirini oldukça iyi tanıyor, çekişmeli bir mücadele olacağına eminim. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemek için Burhan Felek Voleybol Salonu’na bekliyoruz. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum” sözleriyle maç öncesi görüşlerini aktardı.

Ferhat Akbaş: "İyi oynamaya çalışacağız"

Eczacıbaşı Dynavit Baş Antrenörü Ferhat Akbaş ise maç öncesi görüşlerini, “Fenerbahçe maçı, CEV Kupası finalinde oynayacağımız Stuttgart maçımız öncesinde yapacağımız son prova olacak. Ligin play-off kısmını ciddi bir şekilde etkilemeyen, prestij açısından önemli bir maç olacak. İyi oyun oynamaya çalışacağız, esas hedefimizin Stuttgart’taki maç olduğunu bilerek karşılaşmaya çıkacağız" sözleriyle paylaştı.