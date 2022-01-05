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Eczacıbaşı Dynavit Kupa Voley’de yarı finalde

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Axa Sigorta Kupa Voley B Grubu çeyrek final etabında PTT’yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine set vermedi ve 3-0 ile yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit Kupa Voley’de yarı finalde
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Axa Sigorta Kupa Voley B Grubu çeyrek final etabında PTT’yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine set vermedi ve 3-0 ile yarı finale yükseldi.

Axa Sigorta Kupa Voley B Grubu çeyrek final etabında Eczacıbaşı Dynavit evinde karşılaştığı PTT’yi 25-21, 25-22 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yendi ve yarı finale çıktı. Kaptan Boskovic 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Beyza 7, Adams ise 10 sayı elde etti. Öte yandan Hande Baladın 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonu görüşlerini paylaşan Amerikalı smaçör McKenzie Adams, "Yeni yıla başlarken güzel bir galibiyet oldu. Oyun planımızı iyi bir şekilde ortaya koyabildiğimiz için mutluyum ancak hala çok fazla geliştireceğimiz ve üzerine çalışacağımız nokta var. Bundan sonraki lig maçımıza odaklanıp adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Gözde, Fatma, Dilay

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PTT: Bahar, Sıla, Campos, İlayda, Dimitrova, Merve, Simay (L), Rousseaux, Çağla, Ceren Nur

Setler: 3-0 (25-21, 25-22, 25-17)

Süre: 85 dakika (29, 31, 25)

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