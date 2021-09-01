Eczacıbaşı Dynavit, Polonya’ya gidiyor

Yeni sezon hazırlıklarını İzmir kampının ardından İstanbul’da devam ettiren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da Jerzy Grecki Memorial 2021 turnuvasına katılacak.
3-5 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Legionowo şehrinde düzenlenecek turnuvada Eczacıbaşı Dynavit’in yanı sıra Grot Budowlani d, S.C. Potsdam, KS Commercecon d, I Capital Legionovia ve Dresdner S.C. Takımları da yer alıyor.
Bugün günü çift idmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, yarın sabah Polonya yolculuğuna çıkacak.
Jerzy Grecki Memorial 2021
A Grubu
Grot Budowlani d (POL)
S.C. Potsdam (GER)
KS Commercecon d (POL)
B Grubu
Eczacıbaşı Dynavit (TUR)
I Capital Legionovia (POL)
Maç Programı
3 Eylül Cuma:
Grot Budowlani d - KS Commercecon d, 12:00 (TSİ)
Eczacıbaşı Dynavit - Dresdner S.C., 16:00 (TSİ)
Grot Budowlani d - S.C. Potsdam, 19:00 (TSİ)
4 Eylül Cumartesi:
I Capital Legionovia - Dresdner S.C., 12:00 (TSİ)
S.C. Potsdam - KS Commercecon d, 16:00 (TSİ)
I Capital Legionovia - Eczacıbaşı Dynavit, 19:00 (TSİ)
5 Eylül Pazar:
Sıralama ve final maçları