Eczacıbaşı Dynavit, Polonya’ya gidiyor

Yeni sezon hazırlıklarını İzmir kampının ardından İstanbul’da devam ettiren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da Jerzy Grecki Memorial 2021 turnuvasına katılacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Polonya’ya gidiyor
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Yeni sezon hazırlıklarını İzmir kampının ardından İstanbul’da devam ettiren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da Jerzy Grecki Memorial 2021 turnuvasına katılacak.

3-5 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Legionowo şehrinde düzenlenecek turnuvada Eczacıbaşı Dynavit’in yanı sıra Grot Budowlani d, S.C. Potsdam, KS Commercecon d, I Capital Legionovia ve Dresdner S.C. Takımları da yer alıyor.

Bugün günü çift idmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, yarın sabah Polonya yolculuğuna çıkacak.

Jerzy Grecki Memorial 2021

A Grubu

Grot Budowlani d (POL)

S.C. Potsdam (GER)

KS Commercecon d (POL)

B Grubu

Eczacıbaşı Dynavit (TUR)

I Capital Legionovia (POL)

Dresdner S.C. (GER)

Maç Programı

3 Eylül Cuma:

Grot Budowlani d - KS Commercecon d, 12:00 (TSİ)

Eczacıbaşı Dynavit - Dresdner S.C., 16:00 (TSİ)

Grot Budowlani d - S.C. Potsdam, 19:00 (TSİ)

4 Eylül Cumartesi:

I Capital Legionovia - Dresdner S.C., 12:00 (TSİ)

S.C. Potsdam - KS Commercecon d, 16:00 (TSİ)

I Capital Legionovia - Eczacıbaşı Dynavit, 19:00 (TSİ)

5 Eylül Pazar:

Sıralama ve final maçları

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