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Eczacıbaşı Dynavit, tur atladı

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2022 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.

Eczacıbaşı Dynavit, tur atladı
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2022 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep.

Zeleznicar Lajkovac: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic.

Setler: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

Süre: 70 dakika (25, 24,21)

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