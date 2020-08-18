Eczacıbaşı, İkinci Lig’de de yer alacak

Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu sezon altyapı oyuncularından oluşturduğu yeni takımıyla İkinci Lig’de de yer alacak.

Kurulduğu günden bu yana binlerce kız çocuğunun hayatına dokunan, yakaladığı başarılarla tüm dünyada adından bahsettiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu sezon altyapı oyuncularından oluşturduğu yeni takımıyla İkinci Lig’de de mücadele edecek. Eczacıbaşı Voleybol Takımı’nın İkinci Lig birinci gruptaki maçları 11 Ekim’de Küçükyalı Yelken Spor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ana hedeflerinin genç oyuncuların tecrübe kazanarak, A takım seviyesine yükselmeleri olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Altyapı Menajeri Asuman Baş, "Oluşturduğumuz takımla sporcularımızın, kendilerinden yaşça büyük voleybolcularla aralarındaki teknik ve tecrübe uçurumunu da kapatmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte altyapı oyuncularımız hem ikinci ligde hem de genç ve yıldız takımlarında mücadele edecekler. Bu projeyle güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Altyapı Teknik Koordinatörü İsmail Şahin ise, "Oyuncularımızla çalışmalarımıza pandemi süreci dolayısıyla biraz geç başladık. Ancak kısa sürede uyum sağladığımızı ve oyuncuların güçlerini toparladıklarını gördük. Milli takımda yer alan sporcularımızın da katılımıyla tam takım antrenmanlarımız hız kazanacak. Bu lig projesinin teknik açıdan oyunculara ve kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum” diyerek görüşlerini aktardı.