Eczacıbaşı, İzmir kampını tamamladı

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İzmir’de sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, yaptığı son idmanın ardından İstanbul’a doğru yola çıktı.
Antrenmanlarına İstanbul’da devam edecek olan Eczacıbaşı, önümüzdeki haftalarda hazırlık maçlarına çıkacak.
2021-2022 sezonu hazırlıklarını İzmir’de sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, yaptığı son idmanın ardından İstanbul’a doğru yola çıktı.
2021-2022 sezonu hazırlıklarını İzmir’de sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, yaptığı son idmanın ardından İstanbul’a doğru yola çıktı.
Antrenmanlarına İstanbul’da devam edecek olan Eczacıbaşı, önümüzdeki haftalarda hazırlık maçlarına çıkacak.