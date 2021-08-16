Eczacıbaşı, sezon hazırlıkları için İzmir’de

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirmek için İzmir’de kampa girdi.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Eczacıbaşı Voleybol Takımı, yaz çalışmalarını sürdürmek üzere İzmir’de kampa girdi.

Milli takımlarda yer almayan oyuncuları ile İzmir’e giden turuncu beyazlılarda, yeni transferler McKenzie Adams ve Laura Heyrman da kamp kadrosunda yer alıyor. Ferhat Akbaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa Şampiyonası’nın ardından tam kadro bir araya gelecek.

Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarıyla açacak olan takım, lig öncesi VakıfBank ile Şampiyonlar Kupası maçına da çıkacak.