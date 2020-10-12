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Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında

ECZACIBAŞI VİTRA, SULTANLAR LİGİ’NİN 9. HAFTASINDA DEPLASMANDA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK.

Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta Karayolları ekibini 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, ligin dokuzuncu haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

İstanbul’da antrenmanlarını sürdüren turuncu-beyazlılar, bugünkü idmanın ardından Aydın’a doğru yola çıkacak. En son AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarında karşı karşıya gelen iki takım, çekişmeli rallilere sahne olan bir mücadele sergilemişti ve karşılaşma Eczacıbaşı VitrA’nın 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Aydın B.Ş.B. - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 17.00’da Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak.

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