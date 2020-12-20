Eczacıbaşı VitrA, Aydın’ı konuk ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Aydın B.Ş.B.’yi konuk edecek olan Eczacıbaşı VitrA, antrenmanlarını sürdürüyor.

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Aydın B.Ş.B.’yi konuk edecek olan Eczacıbaşı VitrA, çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlıların orta oyuncusu Beyza Arıcı karşılaşmayla ilgili, “Erteleme maçlarımız öncesindeki son karşılaşmamızı oynayacağız. Sezon başından beri yoğun bir programda çalıştık ve sahaya çıktık. Her geçen gün takım oyunumuzu geliştirdiğimize inanıyorum. Aydın, bu sezonun güçlü rakiplerinden bir tanesi. Birinci devrede yaptığımız mücadeleyi kazanmıştık. Evimizde de kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı VitrA - Aydın B.Ş.B. karşılaşması 21 Aralık Pazartesi günü, saat 18.30’da oynanacak. Erol Akbulut ve Mehmet Topal’ın yöneteceği Eczacıbaşı Spor Salonu’ndaki mücadele, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.