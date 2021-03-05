Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya ekibi Unet e-work Busto Arsizio’e 25-23, 25-22, 25-22 ve 28-26’lık setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları ise 23 ve 25 Mart’ta yapılacak.
Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi
CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final rövanş maçında İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 mağlup olarak elendi.
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