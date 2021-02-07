Eczacıbaşı VitrA derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Misli.com Sultanlar Ligi 27. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından yurda dönen turuncu-beyazlılar ara vermeden derbi hazırlıklarına başladı.

Yoğun maç programında Avrupa’da namağlup oldukları için mutlu olduklarını söyleyen kaptan Simge Aköz, “Şampiyonlar Ligi’nde grup etabını lider tamamladık, şimdi tekrardan lige dönüyoruz. VakıfBank ile oynadığımız karşılaşmalar her zaman çekişmeli geçiyor. Hazırlıklarımızı tam konsantre bir şekilde sürdürüyoruz. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu mücadelenin seyir zevkinin de güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA derbisi 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de, VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.