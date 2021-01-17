Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe’ye mağlup oldu

Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kaptan Tijana Boskovic’in hücumları ile kontrolü ele geçiren turuncu*beyazlılar, Beyza Arıcı’nın kritik yerlerdeki bloklarıyla seti 25-21 aldı. Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncular bu sette toplam 5 blok sayısı ile oynadı.
Yasemin’in servisleriyle başlayan dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, genç smaçör Saliha’nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Fakat teknik molanın ardından farkı kapatan ev sahibi maçı 3-1 sonlandırdı.Eczacıbaşı VitrA, 20 Ocak Çarşamba günü 19. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor’u konuk edecek.