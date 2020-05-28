Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer’le vedalaştı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen Amerikalı orta oyuncu Lauren Gibbemeyer’le karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer’e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz” denildi.
1988 yılında Amerika’nın Rhode Island eyaletinde doğan Gibbemeyer, Türkiye’ye gelmeden önce sırasıyla, TAB Queenseis, Robursport Pesaro, Lokomotiv Baku, Imoco Conegliano, Pomi Cassalmaggiore ve Igor Gorgonzola Novara takımlarında oynadı.