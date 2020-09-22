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Eczacıbaşı VitrA, haftaya galibiyetle başladı

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA SARIYER BELEDİYESPOR’A KONUK OLAN ECZACIBAŞI VİTRA, SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDI.

Eczacıbaşı VitrA, haftaya galibiyetle başladı

Misli.com Sultanlar Ligi dördüncü haftasında Sarıyer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA, beşinci hafta mücadelesinde 26 Eylül Cumartesi günü, Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi S.S.

Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın

Sarıyer Bld.: Mısra, Madison, Ecenur, Çağla, Miniriye, Abdulazimova, Sinem (L), Dilara, Bashnakova, İrem, Merve

Eczacıbaşı VitrA: Hande, Yasemin, Melis, Fatma, Ogbogu, Mirkovic, Melisa (L)

Setler: 0-3 (15-25, 17-25, 13-25)

Süre: 68 dakika (24,24,20)

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