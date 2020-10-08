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Eczacıbaşı VitrA, Karayolları’nı konuk edecek

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ 8. HAFTASINDA ECZACIBAŞI VİTRA SAHASINDA ANKARA EKİBİ KARAYOLLARI İLE KARŞILAŞACAK.

Eczacıbaşı VitrA, Karayolları’nı konuk edecek

Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA sahasında Ankara ekibi Karayolları ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA ile Karayolları yarın saat 15.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak. Geçtiğimiz sezon Karayolları takımında kiralık olarak oynayan turuncu-beyazlıların genç orta oyuncusu Merve Atlıer, karşılaşmayla ilgili görüşlerini dile getirdi. Karayolları’nın mücadeleci ve iyi servis atan genç bir takım olduğunu söyleyen Merve, "Çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Evimizde güzel bir galibiyet alıp, takım oyunumuzun daha da üstüne koyarak önümüzdeki önemli haftaya motivasyonumuz yüksek girmek istiyoruz" dedi.

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