Eczacıbaşı VitrA, kupada yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son dört takım arasına yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.