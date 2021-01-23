Eczacıbaşı VitrA, THY deplasmanında

Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları ekibine konuk olacak.

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 25. haftasında Türk Hava Yolları’nın konuğu olacak. Mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, “Hedef maçlarımızdan birini oynayacağız. Ligdeki sıralamamızı belirlemek için ayrı bir motivasyonla hazırlandığımız bir maç. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ikinci tur etabımız öncesinde de yükselişe geçmek istediğimiz bir döneme giriyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum, takımımıza güveniyorum” sözleriyle görüşlerini iletti.

THY - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması 24 Ocak Pazar günü, saat 19.00’da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.