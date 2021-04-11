Eczacıbaşı VitrA, THY’ye mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, THY’ye 3-1 mağlup oldu. Serinin ikinci karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA, THY’ye mağlup oldu
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Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, THY’ye 3-1 mağlup oldu. Serinin ikinci karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

THY: Şeyma, Büşra, Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Berin (L), Ada, Merve, Polen, Nursevil, Santana

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Hande, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson

Setler: 3-1 (25-20, 26-24, 19-25, 25-21)

Süre: 121 dakika (30, 32, 29, 30)
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