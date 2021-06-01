Eczacıbaşı VitrA’nın yardımcı antrenörü Polonya’dan

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde, Başantrenör Ferhat Akbaş’ın yardımcılığına Polonyalı Przemyslaw Kawka’yı getirdi.
2021-2022 sezonu öncesi baş antrenör değişikliği ile takımın başına Ferhat Akbaş’ı getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, yardımcı antrenör görevi için de Polonya’dan Przemyslaw Kawka’yı transfer etti.
Przemyslaw Kawka kimdir?
1990 doğumlu Przemyslaw Kawka, antrenörlük kariyerine istatistik bölümünde başladı ve ardından yardımcı antrenörlüğe yükseldi.
MKS Dabrowa Gornicza ve Grupa Azoty Chemik Police takımlarında çalışan Kawka, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı VitrA’nın yardımcı antrenörü olarak görev yapacak.Polonya Milli Takımı’yla da çalışan başarılı antrenörün, 6 Polonya Ligi, 7 Polonya Kupası ve 4 Polonya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.