Yeni yapacağı kreasyonuyla olimpiyatlara vurgu yapacak olan mücevher tasarımcısı Eda Çetin, spora da önemli bir katkı sağlayacak. Atletizm, güreş, yüzme, halter gibi olimpiyatlarda mücadele edilen spor dallarına dikkat çekerek yapacağı tasarımların satışından elde edilecek gelirle de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmayı planlayan Eda Çetin, özellikle Anadolu’da imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapabilmesi için harekete geçecek.
Eda Çetin’den genç sporculara destek
TASARIMCI EDA ÇETİN, OLİMPİYAT KONULU YENİ TASARIMLARIYLA SPORA DA BÜYÜK DESTEK VERECEK. ÇETİN, ELDE EDECEĞİ GELİRLE İMKANI OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARININ SPOR YAPMASINA DESTEK VERECEK.
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