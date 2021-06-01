Eda Erdem Dündar: "Oyunun her bölümünde üstün olan taraf bizdik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya maçından sonra yaptığı açıklamada, "Oyunun her bölümünde üstün olan taraf bizdik" dedi.Voleybol Milletler Ligi beşinci maçında Almanya’yı 3-0 mağlup eden Millilerde Kaptan Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. İyi bir oyun oynadıklarını belirten Erdem, "Oyunun her bölümünde üstün olan taraf bizdik. Almanya gibi savaşan bir takıma karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk çünkü gerçekten çok iyi servis ve defans kurguları var. Üç puan kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başından itibaren kazanmaya odaklandık ve bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yarın dünyanın en iyi takımlarından biri olan Çin ile karşı karşıya geleceğiz. Çok hızlı oynayan bir ekip. Voleybolları gerçekten zor çünkü birçok varyasyonları var ama elimizden geldiğince iyi servis atmaya ve defans yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacağının bilincindeyiz" şeklinde konuştu.