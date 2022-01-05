Edin Visca: "10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’na da çok teşekkür ederim."

Edin Visca: "10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’na da çok teşekkür ederim."