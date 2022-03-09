Edirne, ’Üniversitelerarası Bilek Güreşi’ yarışmasına ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 34 üniversitenin ve yaklaşık 200 sporcunun katılım sağladığı ’Üniversitelerarası Bilek Güreşi’ yarışması, Edirne’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ata sporu yağlı güreşin merkezi Edirne, bilek güreşi yarışmalarının merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, ilk gün heyecanlı başladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada, 34 üniversiteden 45’i kadın 200 sporcu ter dökecek. Yarışmanın yapıldığı salonu ziyaret ederek hakem ve sporculara başarılar dileyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin pek çok önemli eseriyle bir açık hava amfisi olduğuna dikkat çekti.

Edirne’nin 1361’den bu yana medreseleriyle, verdiği eğitimlerle öne çıktığını aktaran Tabakoğlu, bu üniversitenin ilk öğrencilerinin İstanbul’u fethettiğini hatırlattı. 1982’de kurulan yeni adıyla Trakya Üniversitesi’nin 14 fakültesi, 41 bin öğrencisi, 5 bin 200 uluslararası öğrencisi ile bölgenin en önemli ve köklü eğitim kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, şimdi bir spor etkinliğine imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yarışmaların Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde olmasını çok değerli bulduklarını aktaran Rektör Tabakoğlu, federasyonun ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite temsilcilerine, öğrencilere, şükranlarını sunduğunu söyledi.

"Ata sporunun yapıldığı Edirne’de bulunmaktan mutluyuz"

Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde güzel bir ortamda şampiyonayı gerçekleştirdiklerini aktaran TÜSF Denetleme Kurulu Başkanı ve Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası Teknik Kurul Başkanı Battal Yılmaz, Ata sporu yağlı güreşin yapıldığı ve serhat şehri Edirne’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ülke olarak Bilek güreşinde çok iyi durumda olduklarını söyleyen Yılmaz, "Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Burada da aramızda şampiyon çocuklarımız var. Ata sporunun merkezine, yüreği güzel, bileği güçlü gençlerimizi getirdik" dedi.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı. 200 sporcunun katıldığı yarışma 11 Mart Cuma günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.