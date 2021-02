Efe Bezci: “Beşiktaş’ın hedefi her zaman en üst sıradır”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Quality of Magazine dergisinin şubat sayısının konuğu oldu. Beşiktaş için hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Bezci, kulübün hedefinin en yukarısı olduğunu söyledi.Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi olma unvanına sahip olan Efe Bezci, Quality of Magazine dergisinin şubat sayısına iş yaşamı ve Beşiktaş ile ilgili özel bir röportaj verdi. Babadan Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Bezci, Beşiktaş’a hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetiminde yer almaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen genç yönetici, “Beşiktaş aşkım çok ufak yaşlarda başladı. Küçücük bir çocukken tesadüfen alınan siyah-beyaz bir kazak beni, bu büyük camianın bir parçası yaptı. Babamla maçlara da giderdik. Kısaca kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Beşiktaş aşkı da o günden itibaren büyüyerek devam ediyor. Olağanüstü kongrede Beşiktaş Başkanlığı’na seçilen Ahmet Nur Çebi’nin yönetiminde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Büyük bir gurur ve onurla Beşiktaş için hizmet etmeye çalışıyorum. Görevimin sorumluluğunu bilerek Beşiktaş camiasına katkı sağlamak amacıyla elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim” açıklamasında bulundu. Bezci, Beşiktaş olarak hedeflerinin her zaman yukarılar olduğunu ve kısa sürede hedeflerine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.