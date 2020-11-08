Efeler Ligi’nde haftanın sonucu

Efeler Ligi’nde 14. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Efeler Ligi’nde 14. hafta maçları tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarla sona eren ligin 14. haftasında, alının sonuçlar şöyle:
Halkbank-Haliliye Bld.: 3-0 (25-15, 25-18, 25-21)
İstanbul BBSK - Ziraat Bankkart: 0-3 (23-25, 23-25, 17-25)
Altekma - Arkas Spor: 2-3 (22-25, 20-25, 30-28, 25-14, 11-15)
Tokat Bld. Plevne - Solhan Spor: 3-0 (25-21, 25-22, 25-12)
İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (21-25, 23-25, 19-25)
Sorgun Bld. - Arhavi Voleybol: 3-0 (25-22, 25-16, 25-22)