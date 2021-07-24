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Efrahim Kahraman: ""Tokyo’ya tarih yazmaya gidiyoruz"

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Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı’nın Teknik Direktör Efrahim Kahraman açıklamalarda bulundu. Kahraman, Tokyo’ya tarih yazmak için gideceklerini ifade etti.

Efrahim Kahraman: ""Tokyo’ya tarih yazmaya gidiyoruz"
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Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı’nın Teknik Direktör Efrahim Kahraman açıklamalarda bulundu. Kahraman, Tokyo’ya tarih yazmak için gideceklerini ifade etti.

İstanbul’da son hazırlık kampının başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Kahraman "Hem Yasemin Adar hem de Evin Demirhan için yabancı partnerler kampımızda yer alıyor. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Olimpiyatlara 50 kiloda Evin Demirhan ve 76 Kiloda Yasemin Adar’la katılıyoruz. Kadın güreşçilerimiz son yıllarda tarih yazdılar. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Tokyo’ya daha fazla kota ile gitmek isterdik. Ama olmadı. Biz olimpiyatlarda madalya kazanarak tarih yazmak istiyoruz. Rengi nasip, inşallah Altın olur" dedi. Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine değinen Efrahim Kahraman "Sadece bizi değil, tüm dünyayı etkiledi. Bizim açımızdan olumlu olmadı. Takımımız çıkış içerisindeyken pandemi yaşandı. Her şeye rağmen Tokyo’da tarih yazabileceğinizi düşünüyorum. Tüm sporcuların rüyası olimpiyattır. Herkes oraya hazırlanarak gidiyor. Biz de iyi hazırlanıyoruz. 83 milyonun arkamızda olduğunu biliyoruz. Tarih yazarak Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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