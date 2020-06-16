Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftaya göre Ekici-Zajc değişikliği yaşandı. Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde Mehmet Ekici ilk 11’de görev alırken, bordo-mavili ekip karşısında ise Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Miha Zajc sahaya sürüldü.
Ekici yerine Zajc
FENERBAHÇE’DE GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ OYNANAN KAYSERİSPOR MÜSABAKASINA 11'DE BAŞLAYAN MEHMET EKİCİ, TRABZONSPOR İLE OYNANACAK OLAN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL 2. MAÇINDA TEKNİK SORUMLU TAHİR KARAPINAR TARAFINDAN YEDEĞE ÇEKİLİRKEN, YERİNE MİHA ZAJC’A GÖREV VERİLDİ.
YORUM EKLE