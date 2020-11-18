Ekim ayında futbol camiasında en çok konuşulanlar belli oldu

Ekim ayında medyanın en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu. MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca medyanın spor gündeminde en çok yer alan eden takım Fenerbahçe olurken, sezona hızlı bir başlangıç yaparak kritik gollere imza atan Radamel Falcao ise adını zirveye yazdırarak en popüler futbolcu olmayı başardı.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) Ekim ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Ay boyunca medyada en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Radamel Falcao oldu.

Pandemi süreci boyunca izleyicisiz oynanan müsabakalarla ilgili TFF’den gelen açıklama ile kulüpler ve taraftarlar büyük heyecana kapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına resmen karar verdi. Bu kararın ardından hangi takımın stadında kaç loca var sorusu merak konusu oldu. Buna göre Türkiye’deki en fazla locaya sahip futbol takımı olan Galatasaray 198 adet locası ile bu sezon iç saha maçlarında bin 500’e yakın taraftar ağırlayabilecek. Bu alanda 147 adet locaya sahip olarak ikinci sırada bulunan Beşiktaş, TFF’nin almış olduğu karara göre maçlarda bin 650 kişiyi konuk edebilecek. Sarı lacivertliler ise seyirci olarak sadece 998 kişi alabilecek.

Falcao geri döndü

Galatasaray’ın El Tigre (Kaplan) lakaplı forveti Falcao, 6 haftada 5 gol, 2 asist yaparak fırtına gibi esti. Erzurum maçında kritik bir gole imza atan Kolombiyalı oyuncu, dünya yıldızı kimliğine geri döndü. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Monaco’dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, beklenen patlamayı bu sezon yaptı. Bir önceki sezonuna hazırlık kampı yapmadan başlamak zorunda kalmasını ve sakatlık sıkıntılarını, beklentilerin altında kalmasının asıl sebebi olarak gören yıldız futbolcu, bu sezona hızlı girdi. Erzurumspor maçında takıma galibiyeti getiren topu filelere gönderen El Tigre lakaplı Falcao, attığı goldeki usta işi bitiricilikle de, ilerleyen yaşına karşın hala sayılı forvetler arasında olduğunu gösterdi. Ekim ayında 7 bin 927 haberde yer alan golcü futbolcu Eylül ayında olduğu gibi yine en fazla konuşulan futbolcu olmayı başardı. Kendisini ikinci sırada 6 bin 51 haber ile bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, üçüncü sırada ise 5 bin 937 haber ile takım arkadaşı Emre Kılınç takip etti.

Fenerbahçe ’Mohikan’ı tanıttı

Yaptığı flaş transferler ile sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, önemli bir yeniliğe de imza attı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bir taraftar uygulaması olan ‘Mohikan’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli ünlü isimler ile online olarak 1907 sarı-lacivertli taraftar katıldı. Etkinlikte açıklamada bulunan ve taraftarların sorularını yanıtlayan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin ‘Mohikan’ uygulaması sayesinde her daim Fenerbahçe’nin yanında olacağını dile getirdi. Başkanlık sıfatının geçici, taraftar sıfatının ise kalıcı olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Bu yeniliğimizde kulüp içinden ve dışından emeği geçen çok insan var. Fenerbahçeli ünlüler burada. Meslekleri ne olursa olsun kalpleri Fenerbahçe ile atan her zaman destekleyen ve koşan insanlar var. Hepinize şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ligde doludizgin ilerleyen sarı-lacivertliler 62 bin 740 haber ile Ekim ayının en popüler takımı oldu. Medya Takip Merkezi’nin aynı raporuna göre, Fenerbahçe’yi ikinci sırada 56 bin 146 haber ile ezeli rakibi Galatasaray, üçüncü sırada ise 47 bin 151 haberde yer alan Trabzonspor izledi.

"Seçim Yapmak İstiyoruz"

Galatasaray kulübünde yavaş yavaş seçim rüzgarları esmeye başlamışken; Başkan Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seyirci konusuna değinen Cengiz: “Taraftar olmayınca pandemide nasıl zorluklar yaşadığımız meydanda. Demek ki sadece takım, teknik heyet değil, taraftar da gerekiyor. Şu anda da geçerli bu. İnşallah Sağlık Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız buna çözüm bulacak ve yüzde 30 taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama ve kendine gelme aracı olan futbolu seyirciye açacağız” dedi.

Seçime gitmek istediklerini dile getiren Cengiz, "Mali Genel Kurul için Dernekler Masası’na başvurduk. 1 Aralık’a kadar devletin pandemi nedeniyle yasak getirdiği kulübümüze bildirildi. Bahane gösterdiğimizi düşünüyorlar ama biz seçim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. MTM’nin raporuna göre, Ekim ayında 4 bin 522 habere konu olan sarı-kırmızılı yönetici, adından en çok söz ettiren başkan oldu. İkinci basamakta 4 bin 29 haber ile Ali Koç, üçüncü basamakta ise 3 bin 908 haber ile Ahmet Nur Çebi yer aldı.

Fatih Terim: "Yönetimle aramızda bir sıkıntı yok"

Galatasaray’da Fatih Terim ile yönetim arasında sorunlar olduğu sık sık basında gündeme gelirken, önemli bir toplantı gerçekleşti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı’ndaki kulüp binasında bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi. Kulübün resmi internet sitesinde "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlığıyla yayımlanan açıklamada: "Sayın Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Aylardır en popüler teknik direktör olarak adını listenin ilk sırasına yazdıran İmparator lakaplı Terim, geçtiğimiz ay da toplam 21 bin 183 habere adını yazdırarak Ekim ayının da en çok konuşulan teknik direktörü oldu. Terim’i sırası ile 11 bin 405 haber ile Fenerbahçe’nin tecrübeli çalıştırıcısı Erol Bulut ve 10 bin 602 haber ile Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın takip etti.

UEFA’dan Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda İspanya’nın Sevilla ile Fransa’nın Rennes takımları arasında 28 Ekim 2020 Çarşamba günü oynanan maçı yönetti. Ligimizde de önemli maçların bir numaralı hakemi konumunda olan Çakır, Süper Lig 6. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını da yöneterek geride kalan Ekim ayında 3 bin 214 habere adını yazdırmayı başardı ve adını listenin ilk sırasına yazdırdı. Listede Çakır’ı sırası ile 2 bin 396 haberle, Rusya’nın Krasnodar ile İngiltere’nin Chelsea takımları arasında 28 Ekim tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasında düdük çalan Ali Palabıyık ve 2 bin 58 haber ile başarılı hakemlerimizden Alper Ulusoy takip etti.