Ekran klasiği ’%100 Futbol’ TRT Spor’da

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ’%100 Futbol’ programının yeni sezonda TRT Spor ekranlarında olacağını açıkladı. Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon ile ’%100 Futbol’ haftanın üç günü TRT Spor ekranlarında olacak.
TRT Genel Müdürü Sobacı ilk kez açıkladı
Yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT Spor yeni sezona, damga vuracak bir program ile giriyor. ’%100 futbol’ artık TRT Spor’da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon ile ’%100 Futbol’ haftanın üç günü TRT Spor ekranlarında olacak.