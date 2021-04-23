Ekrem Öztürk ve Yunus Emre Başar finalde

Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 55 kg’da Ekrem Öztürk ve 77 kg’da Yunus Emre Başar, finale yükseldi.Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 55 kg’da Ekrem Öztürk ve 77 kg’da Yunus Emre Başar, finale yükseldi. Ekrem Öztürk, yarı finalde Belaruslu rakibi Artsiom Katsar’ı 8-0 sayı tuşuyla yenerek finale kaldı. Öztürk, finalde Dünya Kupası 1.’si Rus Emin Sefershaev ile karşılaşacak. Yunus Emre Başar ise yarı finalde Ukraynalı rakibi Dmytro Pyshkov’u 4-0 mağlup ederek finalde dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz’in rakibi oldu.