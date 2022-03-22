El Clasico heyecanı İstanbul’da yaşandı

Dünya genelindeki popülerliğini gün geçtikte artıran LaLiga, yeni El Clasico logosunun tanıtımı için Türkiye dahil pek çok ülkede maç izleme etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda ElClasico heyecanı ikinci kez İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte yaşandı. Türkiye’nin en ünlü fenomenlerinin katılımıyla İstanbul Fişekhane’de gerçekleşen organizasyona spor dünyasından da isimler katılırken, La Liga’nın resmi partnerlerinden Socios.com da büyük maçın heyecanı ve coşkusuna ortak oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan ElClasico, Türkiye için de özel bir maçtı. Birçok Türk fenomeni maçı izlemek için LaLiga Türkiye’nin organize ettiği etkinlikte buluşurken bu sefer FC Barcelona taraftarı maç sonu sevinen taraf oldu. 2021-2022 futbol sezonunun ikinci ElClasico’sunu kutlamak için LaLiga bu sefer fenomen odaklı bir etkinlik hazırlayarak maçın etrafında içerik üretimini teşvik etti. Oyun alanı ile maç öncesinde keyifli anlar yaşanırken, maç heyecanı dev ekrandan takip edildi.

LaLiga Türkiye temsilcisi, Mete Türkmenoğlu organizasyonla ilgili, "Ekim ayındaki etkinliğimizden sonra Türkiye’ye çok önem veren bir eğlence ürünü olduğumuzu ispatlamak adına burada bulunduğumuzu tekrar göstermek istedik. Bu sefer odağımız dijital dünya oldu. Türkiye’nin en ünlü fenomenleriyle birlikte yeni kitlelere ulaşırken daha genç taraftarlara LaLiga markasıyla yeni şekillerde etkileşime geçebilmeleri için fırsat oluşturduk. Fişekhane’deki organizasyonumuzda hem futbol oyunlarını yer verirken aynı zamanda ElClasico’nun son nesil yayıncılık deneyimini fiziksel olarak Türkiye’ye getirebildik" dedi.

LaLiga’nın Resmi Partneri Socios.com oradaydı

LaLiga’nın resmi partnerlerinden biri olan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com da ElClasico heyecanına ortak olmak için oradaydı. Maç öncesi kurulan özel etkinlik alanlarında eğlenceli vakit geçiren sporseverlere çeşitli hediyeler veren Socios.com ile LaLiga Türkiye’nin iş birliği kapsamında ilerleyen günlerde farklı etkinlikler de organize edilecek.