Emiliano Sala’nın kız kardeşi Romina intihar etti

2019 yılında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın kız kardeşi Romina Sala’nın intihar ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtili.
Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala’nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Romina’nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorların, hastanın vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı.Öte yandan Emiliano Sala’nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.