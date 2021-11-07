Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"

Ameliyat edilen Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederken, yeşil-beyazlı takımın bu akşam Kocaelispor’la oynayacağı maçı da önemli bir eşik olarak gördüğünü söyledi.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur’un açıklaması şu şekilde: "Telefon ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir basamağın eşiğindeyiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz emek ve çabanın mükafatını geçtiğimiz 3 hafta galip gelerek aldık. Allah nasip ederse bugün 4 olacak. Bende eğer başıma daha büyük bir felaket gelmezse mutlaka maçta olacağım. Dualarınızı bizden eksik etmeyin, Allah’ın izniyle başaracağız."