Emin Bayram, Boluspor’da

Galatasaray, genç futbolcusu Emin Bayram’ın TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Boluspor Kulübü Derneği’ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Boluspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.