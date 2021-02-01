Galatasaray, genç futbolcusu Emin Bayram’ın TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiğini açıkladı.Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Boluspor Kulübü Derneği’ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Boluspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.
Emin Bayram, Boluspor’da
Galatasaray, genç futbolcusu Emin Bayram’ın TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiğini açıkladı.
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