Emre Akbaba’nın bu sezonki 2. golü

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Rizespor karşısında attığı golle bu sezon Denizlispor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı.

Emre Akbaba’nın bu sezonki 2. golü
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Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Rizespor karşısında attığı golle bu sezon Denizlispor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba takımın ikinci golünü kaydetti. Akbaba müsabakanın 31. dakikasında uzaktan şık bir gol kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ikinci gol sevincini yaşarken, ilk golünü de 6-1’lik Denizlispor mücadelesinde atmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Emre Akbaba 57. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.
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