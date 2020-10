Emre Belözoğlu: “Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe”

Fenerbahçe’nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, arkasındaki en büyük gücün Fenerbahçe olduğunu ifade ederken, sarı-lacivertlilerin her sene şampiyon kadro kurması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak açıklandığı basın toplantısı Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti. Belözoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç’un kendilerine sorumluluk verdikten sonra oturup bir proje çizdiklerini belirterek, “Bu süre zarfında ben aslında çok gündeme geldim ve bundan rahatsız oldum. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Biz bu süreci hep beraber yönettik başkanımız önderliğinde. Bu yapılanma sadece bir kişi üzerinden gitmedi. İstişare ederek, planlayarak, hazırlayarak gittik. Mevcutta kabul etmek gerekiyor ki sportif başarı takım için kaçınılmazdı. Bu yüzden hamlelerimizi bu yönde yaptık. Kulüplerin artık sorumlulukları da var ve kulübümüz bu sorunlarla başladı. Ciddi bir planlama yapığımızı düşünüyorum. Transferi hiç bir zaman başarı olarak görmüyorum. Doğru oyuncuları getirdik ama sahanın içinde skorların desteklediği süreç olursa Fenerbahçe önümüzdeki seneleri daha güçlü bir şekilde atlatacak. Şampiyonlukla beraber daha uzun planlamalar yapacağız. Benim hayalim bu memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı giydirmek. Türk futbolunun çıkışı da bu. Altyapı ile beraber daha cüretkar bir sorumluluk istedim. Yola çıktık ve inanıyorum hep beraber başarıya ulaşacağız. Skorlar da bizim lehimize. İyi günlerin yanında kötü günler de olacak. Ben sen demeden biz olarak yönetebilmek. Bunu iyi yapabilecek bir ekip var. Başkanımızın, hocamızın önderliğinde burayı daha güzel günlere çalışacağız” dedi.

“Birçok hayalimden vazgeçerek kararlar aldım”

Başkan Ali Koç’a bağlı olarak çalıştığını belirten Belözoğlu, “Özellikle altyapı ile alakalı kendisinden özel isteğim oldu. Beraber hareket ettiğimiz ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var. Samandıra da aynı şekilde devam ediyor. Orada oturmuş bir yapı vardı. Saha içi tecrübemizle beraber, saha dışı işleri yönetmek konusunda kendimizi bir adım önde görüyoruz. Mutlaka hatalar olacaktır. Biraz daha farklı ve dinamik olacak önümüzdeki süreç. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Türkiye’de istediğiniz kadar bir oyuncuyu örnek alın ama ülkenin farklı parametreleri var. Ben elimden geldiğince birçok hayalimden vazgeçerek gururunun arka plana iterek kararlar alıyorum. Fenerbahçe için bu kararı almaktan memnunum. Bu büyük camiaya, başkanımız gibi mert, samimi bir insana yardımcı olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Samandıra’da liderimiz Erol Bulut”

Kendisinin kulübede olmayacağını açıklayan Emre Belözoğlu, “Samandıra’da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe’nin başarısı demek. Ona rahat bir ortam sağlamak, faydalı işler yapmak adına görev de bizde. Biz bunu korumak adına elimizi taşın altına koyacağız” şeklinde konuştu.

“Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe”

Takım yapılanması ile ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, “Oyuncuların kadro yapılanması, nasıl oynayacaksınız ya da bu tatlı ama zorlu sorunun muhatabı Erol hocamız olacak. Teknik konularda yorum yapmayayım. Ben soyunma odasından geldiğim için transfer sürecinde açıkçası bu süreci oyuncu merkezli yönettim. Oyuncularla görüşerek onların soyunma odalarına girerek dolaylı olarak karakterini, oyuncu tipini araştırdım. Gittiğimiz oynadığımız takımlarda bir sürü arkadaşlıklar oldu. Birçoğu teknik adamlık yapıyor. Oyuncuları belirlerken farklı parametreler vardır. Ben kendi gerçeklerimde, oyuncularla iletişime geçerek ilerledim. 22-23 yaşımdan beri her takımda takım kaptanlığı yaptım. Sporculardan hiçbir zaman çok kötü bir insan çıkmaz. Yeter ki onların inanacağı değerleri sunun. Elimden geldiğince bu metot ile yürüdüm. Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe’ydi. Maddi olarak da bu anlamda doğru bir süreç yönettik. Çok daha iyi olabilirdi. Daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz mevcut” dedi.

“Fenerbahçe’nin her sene şampiyon kadrosu olması gerek”

Fenerbahçe’de her daim şampiyon kadronun kurulması gerektiğini anlatan Belözoğlu, “Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Fenerbahçe’nin olduğu her yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez. Gerçekçi bir takım kurduk. Ben hiçbir zaman oyuncunun gençliğine, yaşlılığına inanmadım. Ne kadar iyi oyuncu olduklarını görecek kapasiteye sahibim. Fenerbahçe’nin yaşadığı problem kaliteydi. Bunları yapmaya çalıştık. Planlamamızda biraz ligi bilen oyuncular, takımda sorumluluk alabilecek oyuncular var. Takımımızda kaptanlık yapmış 10’a yakın oyuncu var. Oyundan çıkarken, oyunda kenarda duran herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek bu süreçte beni çok mutlu ediyor. Verdiğimiz kararların doğruluğunu tartıştığımız zamanlar olacak. Şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar birazcık camiaları birleştirir, kötü olursa ayrıştırır. Biz skorlar kötü gitse de doğru dokunuşları yapacağız” ifadelerini kullandı.