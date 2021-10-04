Emre Belözoğlu, Başakşehir’de ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Emre Belözoğlu’nun sahada oyuncularla kısa bir toplantı yapmasıyla start aldı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, güç - istasyon ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner ile Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Ümit Milli Takım’da yer alan Ravil Tagir, Emre Kaplan ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’na çağrılan Carlos Ponck antrenmanda yer almadı.

Bu arada Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun ekibi Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan, Beri Pardo’dan oluşuyor. Bu isimlere iki antrenörün daha eklenmesi bekleniyor.