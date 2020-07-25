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Emre Belözoğlu futbola veda etti

FENERBAHÇE KAPTANI EMRE BELÖZOĞLU, SÜPER LİG'İN SON HAFTASINDA OYNADIKLARI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BİRLİKTE AKTİF FUTBOLCULUK HAYATINA NOKTAYI KOYDU.

Emre Belözoğlu futbola veda etti

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig’in son haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçıyla birlikte aktif futbolculuk hayatına noktayı koydu.

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatında son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli oyuncu, 39. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü de kaydederek, güzel bir vedaya imza attı. Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc’a bırakan Emre Belözoğlu, alkışlarla çıkarken, kaptanlık bandını da genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz’a taktı.

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