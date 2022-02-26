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Emre Belözoğlu’ndan 5 değişiklik

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının 11’inden 5 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

Emre Belözoğlu’ndan 5 değişiklik
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının 11’inden 5 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu mücadelede hafta içi oynadıkları 21. hafta erteleme maçı olan İH Konyaspor müsabakasının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Youssuf Ndiyashimiye ve Ömer Ali Şahiner’in yerine, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Pizzi, Trezeguet ile Stefano Okaka Karagümrük karşısında şans buldu.

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Başakşehir’in, Fatih Karagümrük maçı 11’i şöyle:

“Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali - Tolga, Serdar, Pizzi, Berkay, Trezeguet - Okaka”

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