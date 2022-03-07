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Emre Belözoğlu’ndan, Melis Özçiğdem’e jest

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Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem’e çiçek verdi.

Emre Belözoğlu’ndan, Melis Özçiğdem’e jest
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Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem’e çiçek verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu mücadeleye dördüncü hakem olarak Melis Özçiğdem’i atamıştı. Seremoni öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Özçiğdem’e, günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim etti.

İkili daha sonra objektiflere poz verdi.

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