Emre Bölezoğlu, Tivibu Spor’a konuk oluyor

Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Bölezoğlu, Tivibu Spor özel röportajında Çiğdem Günal’ın sorularını yanıtlayacak.

Türk Telekom’un dijital platformu Tivibu, programları ve özel konukları ile Türk futbolunun nabzını tutuyor. Dijital TV platformu ekranları bu akşam Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Bölezoğlu’nu ağırlayacak. Bölezoğlu, kariyerine ve Türk futboluna dair açıklamalarda bulunacak.

Medipol Başakşehir’deki teknik direktörlük görevine 4’te 4 ile önemli bir başlangıç yapan Bölezoğlu ile yapılacak röportajda; Medipol Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’deki bu sezonki performansı, genç teknik adamın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe başındaki ilk teknik direktörlük deneyimi ve Türk futboluna dair konular konuşulacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak ve Çiğdem Günal’ın moderatörlüğünde canlı yayınlanacak röportaj 20.15’te ekranlarda olacak.