Emre Kılınç, Galatasaray kariyerine golle başladı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Kılınç, sarı-kırmızılılar ile oynadığı ilk resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.
Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Kılınç, sarı-kırmızılılar ile oynadığı ilk resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Kılınç, sarı-kırmızılılar ile oynadığı ilk resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Karşılaşamaya 11’de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.